Kylian Hazard dans les starting blocks : "Hâte de montrer ce que je peux faire"

Le RWDM a connu un mercato chargé à la hauteur de ses nouvelles ambitions.

Kylian Hazard est un des joueurs qui ont rejoint le RWDM cet hiver.

Le médian prêté arrive du Cercle où il ne jouait plus. Un passage un D1B pour mieux repartir, au sein d'un club désormais très ambitieux depuis son rachat.

“Ils m’ont proposé un beau projet avec de bonnes ambitions et ça m’a plu, j’ai voulu m’évader un peu du Cercle et pouvoir regoûter à la compétition”, a confié le frère de Thorgan et d'Eden sur BX1.

"Il y a une belle ambiance donc j'ai hâte de montrer ce que je peux faire, le staff m'a montré sa confiance et le public ici m'a bien accueilli. Donc voilà, j'ai juste hâte de jouer et prouver que je peux aider l'équipe à aller au plus haut niveau", ponctue Kylian Hazard.

Troisième, à huit points du leader Westerlo et à un point de Waasland-Beveren, le RWDM se déplacera à Virton dimanche.