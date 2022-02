Thomas Didillon : "La façon dont Anderlecht a traité Trebel, c'est déplorable"

Thomas Didillon est passé sur le Grill de la RTBF et comme d'habitude, il n'a pas eu sa langue en poche.

Répondant à une question sur le sujet d'Adrien Trebel, mis à l'écart au RSC Anderlecht sans qu'il y ait jamais vraiment eu d'explication officielle satisfaisante à ce sujet, Thomas Didillon ne s'est pas caché : "Quand je lis qu'il est décrit comme la source de tous les problèmes du RSCA ... Il y a la signature du président sur son contrat, il y a eu un engagement des deux parties. Adrien n'a pas volé son argent. Et on le met à la poubelle sans qu'il y ait eu de faute professionnelle. C'est humainement déplorable", regrette l'ancien portier d'Anderlecht ."Mais ça ne me surprend pas venant d'eux".

Didillon va même plus loin : "On l'a fait passer pour une mouche à merde, c'était à la limite de la diffamation. Puis on l'a rappelé quand on en a eu besoin, il a mis un but et un assist et on l'a mis sur un piédestal (...) On l'a ensuite de nouveau dégagé alors qu'il n'y avait pas meilleur milieu de terrain dans le noyau. C'est d'une stupidité sans nom".