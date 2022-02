Eric Choupo-Moting en veut à son sélectionneur : "Avec ce coach ce n'est plus possible pour moi"

Le pays hôte a remporté la finale de consolation.

Le Cameroun a vu sa compétition se terminer aux portes de la finale. Les Lions Indomptables ont toutefois battu le Burkina Faso lors de la petite finale, pour sauver l'honneur.

Arrive le temps du bilan pour le Cameroun, après une belle campagne mais à l'issue décevante pour un pays organisateur qui visait la victoire sur ses terres.

Malgré la victoire spectaculaire face au Burkina, Eric Choupo-Moting n’a pas été tendre avec son sélectionneur. Le Bavarois devait en effet débuter la petite finale mais a finalement été retiré de la feuille de match peu avant le coup d’envoi : "J’ai parlé avec le coach, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien psychologiquement pour ce match", a expliqué Choupo-Moting au micro de Sport News Africa.

"Le souci, c'est tout ce qui s’est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN et je mérite du respect. Le coach, lui, il m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. Pour moi, c’est un manque de respect", poursuit le buteur de 32 ans.

Le natif d'Hambourg a cependant balayé une éventuelle retraite internationale : "J’aime mon pays, le Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, c’est difficile pour moi. J’adore jouer devant le public camerounais, j’adore représenter les couleurs du pays. Mais à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je n’ai pas de problème avec le Cameroun mais avec ce coach, ce n’est plus possible pour moi."