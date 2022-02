Le RWDM s'impose face à Virton et prend la seconde place du classement de D1B

Bonne opération pour les Bruxellois, les Gaumais restent lanterne rouge...

Le RWDM s'est imposé à Virton sur le plus petit des écarts (0-1) ce dimanche. La pelouse gorgée d'eau du stade Yvan Georges était peu praticable, mais les Molenbeekois sont tout de même parvenus à enregistrer leur seconde victoire consécutive grâce à un but de Gilles Ruyssen, qui profitait d'un coup-franc mal négocié par Anthony Sadin (20e). Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final.

A noter également la titularisation d'Hervé Kagé et la montée au jeu de Geofffrey Mujangi-Bia du côté de Virton.

Avec cette victoire, les Bruxellois profitent du faux-pas de Waasland-Beveren face à Mouscron (3-0) et se hissent à la seconde place du classement. Waasland, que le RWDM rencontrera justement dans un match au sommet dans deux semaines. Virton, quant à lui, n'y arrive toujours pas et enregistre sa troisième défaite de suite. Les Gaumais sont bons derniers de D1B, avec 14 points et un match de plus que son plus proche poursuivant, Lommel.