Le Standard de Liège a décidé de porter réclamation après le match face au Cercle

Le matricule 16 n'a toujours pas digéré l'annulation du but de Moussa Sissako en fin de match qui aurait permis aux Liégeois de s'imposer. Ils ont finalement partage l'enjeu contre le Cercle (1-1).

Le Standard de Liège pensait arracher la victoire dans les arrêts de jeu contre le Cercle Bruges, mais le VAR en a décidé autrement. Lawrene Visser a annulé le but inscrit par Moussa Sissako dans les dernières secondes pour un hors jeu très limite. Ce dimanche, le matricule 16 a annoncé sa décision de porter réclamation sur ce match.

👀 | Ce but de Moussa Sissako a été annulé pour une position de hors-jeu ! 🧐 #STACER pic.twitter.com/GeK61Sw3S0 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 5, 2022

Voici le communiqué des Rouches :

"Le Standard de Liège déplore la décision prise par le VAR d’annuler le but victorieux inscrit par son joueur, Moussa Sissako, en toute fin de rencontre pour un hors-jeu totalement imperceptible à l’œil nu. Si les amoureux du football sont en droit de regretter les dérives que peuvent engendrer l’utilisation abusive de tels moyens technologiques visant progressivement à altérer l’esprit du jeu et à dénaturer le football, son exploitation devrait, au minimum, être irréprochable. Ce qui ne fut pas le cas dans cette situation. Loin s’en faut.

Pour pouvoir prendre la décision d’annuler ce but préalablement validé par l’arbitre et son assistant, le VAR a donc dû tracer une double ligne 3D, de façon chirurgicale, à l’instant précis où le joueur du Standard a touché le ballon lors du coup franc. Or, sans savoir précisément à quel moment la ligne de référence du dernier défenseur du Cercle de Bruges ayant conduit à constater un hors-jeu a été tracée, force est de constater qu’elle a, à tout le moins, été mal tracée. En effet, l'image montre très clairement que le point de référence pris pour tracer cette ligne n'est pas le point le plus reculé du corps du défenseur brugeois (sa hanche ressort nettement au-delà de la ligne en tirets représentées sur l'image). Cette erreur manifeste fausse totalement le tracé de la ligne et sa comparaison avec la ligne du Standard prise à l’extrémité de la tête de son buteur, rendant toute conclusion, soi-disant indiscutable, aussi imprécise qu’inexacte.

De plus, comme son nom l’indique, le rôle premier du VAR (Video Assistant Referee) est d’assister l’arbitre dans ses décisions et pas de les lui imposer. En effet, le protocole du VAR indique clairement que l'assistant vidéo ne doit intervenir qu'en cas d'erreur manifeste ou d'incident grave manqué. Ceci s'applique également à l'analyse d'un potentiel hors-jeu. La phase en question ne peut à aucun moment entrer dans une de ces deux catégories. Le protocole du VAR indique également que pour l'appréciation d'un fait, comme un hors-jeu, l'arbitre peut être appelé à vérifier lui-même la situation en bord terrain dans certains cas. Le protocole fait alors explicitement référence à une décision capitale à la fin d'un match ! Il est donc totalement incompréhensible que l'arbitre n'ait pas été appelé à juger l'action par lui-même. Il nous faut donc constater qu'il s'agit ici de manquements multiples qui ne relèvent en rien du domaine de l'interprétation ou de l'appréciation, mais bien de l'application pure et simple des règles en vigueur. Pour toutes ces raisons, le Standard de Liège a donc décidé de porter réclamation sur ce match."