🎥 Leicester se fait gifler par Nottingham Forest et est éliminé de la FA Cup

Les Foxes, tenants du titre, se font sortir dès les seizièmes de finale face à un pensionnaire de Division 2.

Leicester City, avec Youri Tielemans titulaire, n'a pas su faire mieux qu'une piètre prestation ponctuée par une défaite 4-1 face à Nottingham Forest, actuel 8e de Championship.

Alors champions en titre de cette FA Cup, les Foxes vont prendre l'eau de toutes parts et encaisser 3 buts en l'espace de 10 minutes (23e, 24e et 32e). Malgré la réduction de l'écart de Kelechi Iheanacho avant la mi-temps (40e) - profitant d'une sortie manquée du gardien de Forest, probablement gêné par...un oiseau - les Londoniens menés par Steve Cooper inscriront un nouveau but à l'heure de jeu et sortiront dès les seiziémes de finale un Leicester complètement abasourdi. Sale journée pour Tielemans, sorti à la 65e par Brendan Rodgers...