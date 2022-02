Philippe Clement satisfait après la victoire contre Lyon : "On progresse à chaque match"

Le Belge et ses troupes ont remporté une victoire précieuse face à un concurrent direct.

Monaco l'a emporté hier face à Lyon (2-0), une victoire importante pour Philippe Clement et l'ASM qui se replace aux portes du podium.

"Je suis satisfait dans l'ensemble. Nous avons dominé la première période avec beaucoup de bonnes actions et des occasions. On a manqué un petit peu d'efficacité, car on aurait pu mener 3 ou 4-0 à la pause", confiait l'entraîneur monégasque au micro de l'Equipe.

"Après le repos, l'organisation restait bonne. Lyon devait réagir mais ils n'ont pas réussi à se créer beaucoup occasions. C'est une victoire vraiment méritée, on progresse à chaque match. Ce n'était pas le match parfait, mais on voit du progrès au fil de nos matchs", poursuit l'ancien coach de Bruges.

Avec sa victoire, l'ASM se replace (4e) en Ligue 1 et s'apprête à défier Amiens mardi en quarts de la Coupe de France.