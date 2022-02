Un joueur de MLS suspendu pour violence conjugale

Andy Polo (27 ans) a été accusé de violences psychologiques et physiques par son ex-compagne dans une émission de télévision, et les conséquences sont immédiates : l'international péruvien, qui évolue aux Portland Timbers, a été suspendu par la MLS et interdit de toute activité liée au football en attendant les résultats de l'enquête lancée par la ligue.

The Portland Timbers announced that midfielder Andy Polo has been suspended and removed from all team activities "effective immediately" pending an investigation into allegations of domestic violence made against him. #RCTID