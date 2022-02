Un ancien du Standard soutient Zouma: "Il n'a tué personne"

C'est un des rares à avoir un peu soutenu le défenseur de West Ham.

Impliqué dans une énorme polémique depuis la diffusion d'une vidéo où il maltraite l'un de ses chats, le défenseur central de West Ham Kurt Zouma (27 ans, 13 matchs et 1 but en Premier League cette saison) reçoit de nombreuses critiques. Lâché par plusieurs de ses sponsors, pris en grippe par les supporters de son club et même potentiellement écarté de l’équipe de France en mars, l’ancien Stéphanois a tout de même reçu le soutien de son compatriote, Olivier Dacourt.

"Il n’a tué personne dans l’absolu. Il a fait une bêtise, une grosse bêtise et il en paye les conséquences. Il faut le laisser quand même, ça reste un joueur de foot. Un policier a tué sa compagne il y a deux semaines et personne ne connait son visage. D’un côté, il y a un chat qui subit les violences, et d’un autre il y a un policier qui tue sa femme. Ce n’est pas la même chose ? Si, c’est la même chose", a assuré le consultant de la chaîne Canal +, agacé par un tel acharnement.