Adnan Januzaj plairait beaucoup en Serie A

Le Belge, dont le contrat prend fin cet été, pourrait bien partir de la Real Sociedad. Il serait pisté par plusieurs clubs italiens.

Adnan Januzaj (27 ans, 33 matchs, 4 buts et 3 assists cette saison) n'a toujours pas prolongé son contrat avec la Real Sociedad, qui arrive à échéance en juin 2022. Même si La Dernière Heure relatait récemment que le Belge allait prolonger, rien n'est encore fait et il se pourrait bien qu'il tente alors une nouvelle expérience.

Selon les informations de Calciomercato, deux clubs de Serie A seraient intéressés par le signer. Il s'agirait de l'Atalanta Bergame et du Napoli.

La piste la plus concrète concernerait le club napolitain, qui verrait en Januzaj le remplaçant de Lorenzo Insigne, qui quittera Naples cet eté pour rallier la MLS et Toronto. Le média Fichajes.net va quant à lui plus loin et relate que le Napoli serait "prêt à tout" pour signer Januzaj...