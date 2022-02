Lommel se sépare de son entraîneur et se tourne vers ... Manchester City

Lommel est à la peine en D1B, malgré ses ambitions, et lutte pour son maintien. Patrick Greveraars ne restera donc pas T1.

Patrick Greveraars avait été nommé entraîneur principal de Lommel en janvier dernier, après être arrivé en tant qu'adjoint quelques semaines plus tôt. Mais le club satellite de Manchester City veut être assuré de son maintien cette saison et va donc faire confiance à un homme d'expérience : Brian Eastick (70 ans), ancien coach des équipes de jeunes de l'Angleterre et adjoint de l'équipe féminine de Manchester City depuis 2020.

Lommel est actuellement avant-dernier de D1B, 5 unités devant Virton qui s'est incliné dans le Limbourg le week-end passé. Une victoire qui n'a pas convaincu le Lommel SK de conserver Greveraars en poste jusqu'au terme de la saison, donc ...