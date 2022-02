Diego Simeone proche de la sortie?

Le mythique entraîneur de l'Atletico est plus que jamais menacé !

Entraîneur le mieux payé du monde, Diego Simeone dispose d'un contrat très confortable jusqu'en juin 2024 à l'Atletico Madrid. Véritable légende des Colchoneros et en poste depuis 2011, le technicien argentin connait une période délicate sur le banc du club madrilène, seulement 5e en Liga à 15 points du leader, le Real Madrid. Au point de remettre en cause son avenir chez le champion d'Espagne en titre ?

D'après les informations de la radio Cadena SER ce jeudi, Simeone se sent moins soutenu en interne, ce qui le rend de plus en plus nerveux. Si un départ en cours de saison semble impossible, le natif de Buenos Aires sentirait que son discours ne passe plus vraiment au sein de son vestiaire. Dans l'hypothèse d'un échec sur cet exercice, le coach des Rojiblancos n'écarterait pas l'idée de mettre les voiles afin de chercher un nouveau challenge l'été prochain. Et pour la première fois, l'Atletico assurerait ses arrières avec des discussions avec d'autres tacticiens... La fin d'une ère ?