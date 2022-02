Les compos de Charleroi - Union : Koffi pas encore dans le onze

Edward Still ne presse pas le retour de son gardien n°1 après sa blessure. Côté unioniste, Felice Mazzù fait confiance à un ancien de la maison carolo.

Malgré son retour à l'entraînement et son statut indiscutable de n°1, Hervé Koffi n'a pas encore été jugé apte à reprendre son poste de titulaire ce samedi contre l'Union Saint-Gilloise. En pointe, on notera la première titularisation de Youssouph Badji en lieu et place de Vakoun Bayo.

Côté unioniste, en l'absence de Casper Nielsen suspendu, Felice Mazzù a opté pour un homme qui connaît le Mambourg par coeur : Damien Marcq. Koki Machida enchaîne une seconde titularisation, Jonas Bager retrouve le onze en l'absence de Kandouss.