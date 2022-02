Nagelsmann n'est pas (encore) préoccupé

Le Bayern n'a pas vécu la meilleure semaine de son histoire mais il en faut plus pour faire vaciller Nagelsmann.

Balayé à Bochum (4-2) puis accroché à Salzbourg (1-1), le Bayern Munich n'est pas dans une grande forme. Pas de quoi inquiéter l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui croit à un retour imminent des bons résultats.

"Après deux matchs, un en Bundesliga et un en Ligue des Champions, il est vrai que tout ne va pas bien. Mais c'est normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ni pour le club ni pour moi. La dynamique de ce métier ne le permet pas. Lorsque vous vous faites prendre à défaut après avoir exercé un pressing haut, il peut être utile d'analyser les buts", a expliqué le manager allemand face à la presse.

"Certains des buts contre Bochum et Salzbourg ont été marqués après une perte de balle de notre part, comme face à Bochum, où on rate une touche. Contre Salzbourg, il s'agissait d'une passe en profondeur. Il y a eu aussi un mauvais dribble, une balle déviée où finalement l'adversaire n'a plus qu'à conclure. Les buts que nous analysons ne nous amènent pas à défendre plus bas maintenant ou à attendre des contre-attaques. Il s'agit de trouver un équilibre dans la prise de risque et réduire nos erreurs lorsque nous avons la possession", a rajouté Nagelsmann.