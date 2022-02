Christian Brüls lucide : "Rien n'était beau ce dimanche, mais nous avons obtenu les trois points"

Lors de la dernière rencontre de la 28ème journée de Jupiler Pro League, Saint-Trond s'est imposé contre OHL (2-0).

Après s'être offert le scalp de l'Union, Saint-Trond a confirmé sa bonne forme en s'imposant à domicile contre OHL ce dimanche. "Ce n'était pas un beau temps, pas un beau match et pas un beau football. Mais nous avons obtenu les trois points et c'est tout ce qui compte", a souligné Christian Brüls à l'issue de la rencontre.

"Nous étions prêts dès le début et nous avons mérité de prendre les commandes de la rencontre. Nous savions que ce serait difficile en deuxième mi-temps, d'autant plus que nous devions jouer contre le vent. Finalement, nous avons peut-être eu un peu de chance de notre côté. OHL aurait pu marquer, mais nous avons fini par le faire et doubler la mise en fin de rencontre", a conclu le milieu offensif des Canaris.