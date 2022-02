Joren Dom : "C'est de plus en plus difficile"

De la ligne offensive à la ligne défensive, il était difficile de trouver quelqu'un qui a bien joué du côté du Beerschot. Même Joren Dom a serré les dents au Jan Breydel. Le Cercle de Bruges ne leur a jamais laissé la moindre chance d'entrer dans le jeu.

Le Cercle de Bruges a directement mis la pression d'entrée de jeu sur le Beerschot. "Ce n'était pas un bon match de notre part, le Cercle a joué ce match quasi parfaitement", a confié Joren Dom en secouant la tête. "Nous n'avions aucune réponse face à leur pression féroce et élevée. Le carton rouge a été un moment important bien sûr, mais même avant cela, nous étions sous pression."

"Après ce premier but, nous avons essayé de jouer un peu plus vers l'avant, mais nous n'avons pas vraiment réussi à sortir de la pression. C'est une défaite logique. C'est de plus en plus difficile. Nous regardons les clichés match par match. Nous savons que nous pouvons faire mieux, nous l'avons montré la semaine dernière. Nous devrions toujours jouer comme ça."