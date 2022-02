Officiel : Jean-Philippe Gbamin prêté en Russie

Jean-Philippe Gbamin (26 ans) est prêté par Everton au CSKA Moscou jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le milieu de terrain, en manque de temps de jeu depuis le début de la saison (5 apparitions seulement), va donc tenter de se relancer avec l'actuel 6ème du championnat russe.

L'international ivoirien (12 sélections) retournera sur les bords de la Mersey dans quatre mois puisque ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat.

↩️ | Jean-Philippe Gbamin has joined CSKA Moscow on loan for the remainder of the 2021/22 season.