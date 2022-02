Zulte veut se relancer contre Seraing : "Si on gagne, on les met à 6 points"

Match crucial pour la lutte contre la relégation le week-end prochain : Zulte Waregem reçoit Seraing, qui n'est qu'à trois points.

Zulte Waregem sait qu'en cas de victoire, Seraing se retrouvera bien mal embarqué dans la lutte contre la relégation. "Notre attention doit se porter sur ce match après avoir avalé la déception de la défaite à Courtrai", explique Dion Cools. "Dans cette phase de la compétition, chaque point sera crucial".

Ewoud Pletinckx renchérissait : "Ce sera un match capital car Seraing est un concurrent direct", pointe le défenseur flandrien. "Si on les bat, on les met à 6 points. Ce sera le match le plus important de l'année. Si nous perdons, ce sera une autre histoire", reconnaît-il. "On espère avoir touché le fond ...".