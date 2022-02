Soirée contrastée pour Jan Vertonghen face à son ancien club

Le défenseur belge de 34 ans a souffert face à la redoutable attaque de l'Ajax, mais a été décisif.

Titularisé en défense centrale avec son ancien adversaire à Manchester City Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen (34 ans) a participé au match nul du Benfica face à l'Ajax mercredi soir en Ligue des Champions (2-2). Un match spectaculaire et agréable à suivre pour le spectateur neutre, intéressant pour les partisans de notre équipe nationale.

Si les précédentes confrontations du Belge face à son ancien club ont été spectaculaires, en témoigne (surtout) la défaite essuyée par les Ajacides face à Tottenham en 2019 - 2-3 après une remontée des Spurs menés 2-0 et un triplé mémorable de Lucas Moura - le match d'hier n'a pas dérogé à la règle et nous a offert une rencontre riche en intensité et en occasions.

Décisif, puis malheureux face à Haller ensuite

La rencontre de Vertonghen et du Benfica ne commençait pas bien : après une relance totalement ratée de Vlachodimos, le Belge laissait trop d'espace à Mazraoui. L'intervention du recordman de sélections chez les Diables Rouges sur le centre du Marocain était trop hésitante et le ballon était catapulté de très belle manière par Dusan Tadic au fond des filets (18e). Un but qu'on ne peut pas vraiment totalement imputer au Belge, la défense étant totalement désorganisée suite à une relance manquée.

Quelques minutes plus tard, c'était justement Vertonghen qui remettait les Águias dans le match. Déjà actif offensivement auparavant, il reprenait d'abord de la tête un corner rentrant très bien donné, le ballon lui retombait dans les pieds. Il décalait sur la droite et adressait un centre dangereux en retrait après avoir dribblé Mazraoui. Sébastien Haller déviait le ballon dans ses propres buts (26e). Vertonghen, qui a toujours clamé son amour pour son ancien club, ne célébrait pas.

Mais le duel entre les deux hommes n'en était qu'à ses débuts. Trois minutes plus tard, le Belge perdait son duel face au buteur ivoirien. Vlachodimos repoussait, et Haller était plus prompt à suivre le second ballon et à s'offrir un record dans la compétition.

Vertonghen continuait à se montrer ensuite dans la suite de la rencontre, notamment par sa contribution sur phases arrêtées et sa capacité à casser des lignes via ses relances. A la 62e, il oubliait à nouveau Mazraoui dans son dos et était obligé de revenir en catastophe, Vlachodimos sauvait cette fois-ci les siens. La défense - très basse - de Benfica et Vertonghen confronté au déroutant Antony tenaient le coup et assuraient un bon nul grâce à Yaremchuk.

Un match à haute intensité face à une attaque très performante, de bon augure pour Sterke Jan, qui doit garder le rythme du très haut niveau dans l'optique du mondial en cette fin d'année.