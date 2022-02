🎥 La gaffe hilarante de Jérémy Doku devant le Roi Philippe

Décontenancé par l'arrivée du Roi Philippe, Jeremy Doku a perdu tous ses moyens à cause du stress. Dans les vestiaires du Roazhon Park, il livre une anecdote hilarante à ses coéquipiers Rennais.

Durant le précédent championnat d'Europe, le Roi Philippe s'est déplacé à Tubize afin de saluer les Diables Rouges. Un moment toujours stressant pour ceux qui le rencontrent pour la première fois, comme Jérémy Doku. Dans leur vestiaire du Roazhon Park, l'ancien Anderlechtois livre à ses coéquipiers une anecdote hilarante sur ce moment particulier.

"Notre capitaine, Eden Hazard, nous a présenté au Roi, un par un. On nous avait briefé sur la manière avec laquelle il fallait s'adresser à lui, mais j'ai tout oublié à cause du stress. Quand le Roi m'a demandé si j'allais bien, je lui ai donc répondu 'tranquille et toi'. Il a été sous le choc pendant un moment, mais je pense qu'il a bien aimé" commente le jeune joueur de 19 ans.