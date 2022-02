Luka Elsner revient sur le départ d'Alexandre Grosjean et évoque sa position délicate : "Personne n'est dupe"

La journée de ce vendredi a évidemment été marquée par le départ du CEO du Standard de Liège, Alexandre Grosjean.

Ce vendredi, le Standard de Liège a annoncé le départ de son CEO, Alexandre Grosjean. Cela annonce-t-il une ère nouvelle en bord de Meuse ? Luka Elsner a évoqué cette séparation en conférence de presse. "Nous nous rendons tous compte des conséquences après ces résultats négatifs. Son départ me touche personnellement car notre relation était excellente, mais cette décision résulte de la situation dans laquelle nous sommes", a souligné l'entraîneur principal des Rouches.

"La pression par rapport à ma position est présente"

Le technicien franco-slovène doit renouer avec la victoire ce week-end s'il veut rester sur le banc liégeois. "Personne n'est dupe étant donné la situation compliquée et nos résultats. Il reste peu de leviers et celui du coach est le prochain. Je suis prêt à me battre durant les batailles qui nous attendent. J'ai d'ailleurs dit aux joueurs qu'ils pouvaient compter sur moi pour trouver des solutions aux problèmes. Un ultimatum me concernant ? Non, mais la situation est claire pour tout le monde. La pression par rapport à ma position est présente et j'en suis conscient tout comme mon staff. Si les joueurs sont derrière moi ? Nous formons tous un groupe et sommes liés les uns aux autres. Chacun a un rôle spécifique et j'essaie de transmettre ces valeurs que sont l'abnégation, la résistance face aux difficultés et la grinta. J'ose espérer que le message passe", a précisé l'ancien coach de l'Union et Courtrai.