STVV lève la suspension de Pius

Après le match, STVV - Sporting Charleroi, Júnior Pius a été suspendu par le club pour une durée indéterminée pour mauvaise conduite. Le défenseur nigérian a raté trois matches de la Jupiler Pro League (KV Kortrijk, R. Union SG et OHL).

Le club limbourgeois a décidé de lever la suspension. Il peut maintenant être sélectionné pour le match de samedi prochain contre le KV Oostende.

