Le KV Ostende renaît sous la direction d'Yves Vanderhaeghe : "C'était un cadeau empoisonné pour Pflanz"

Après la victoire contre le Standard, le KV Ostende a partagé l'enjeu contre le STVV. Les Côtiers semblent avoir assuré leur maintien et Yves Vanderhaeghe peut commencer à construire son équipe.

Un de ses piliers est Cameron McGeehan. Le milieu de terrain de 26 ans était absent depuis près d'un an en raison d'une blessure persistante au pied, mais il a récemment été nommé capitaine du KV Ostende.

"J'ai eu des moments difficiles, mais le nouvel entraîneur me donne beaucoup de confiance et me fait jouer un peu plus haut au milieu de terrain. Cela me convient parfaitement. Nous avions besoin d'un leader, quelqu'un que le groupe pouvait admirer. Vous savez, Markus Pflanz et son équipe ont fait un excellent travail, mais ce n'était pas facile", a déclaré McGeehan au Het Nieuwsblad.

"Le groupe des joueurs était conscient qu'il y aurait un nouvel entraîneur et que nous étions en fait dans une période intérimaire. C'était un cadeau empoisonné pour Pflanz, car entre-temps, il devait faire en sorte que tout le monde soit content."