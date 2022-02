L'entraîneur du Sheriff Tiraspol rejoint les rangs de l'armée ukrainienne

L'entraîneur du Sheriff Tiraspol a rejoint l’Ukraine pour grossir les rangs de l’armée face à l’invasion russe. Yuriy Vernydub avait déjà laissé entendre qu’il retournerait dans son pays en conférence de presse après le match contre Braga jeudi en Europa League (défaite 2-0). "J’ai une femme, deux enfants, deux petits-enfants, frères et sœurs, je leur souhaite la santé et que cette guerre ne les touche pas. Quand j'arriverai en Moldavie, je demanderai à aller dans ma famille, s'ils ont besoin mon aide, je serai toujours là", avait confié le technicien ukrainien.

Ce lundi, une photo montre Yuriy Vernydub en tenue militaire, posant avec deux autres hommes, eux aussi prêts à combattre.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



