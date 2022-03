Alphonso Davies absent "encore un moment" selon Julian Nagelsmann

Absent depuis décembre dernier, Alphonso Davies manquera encore quelques semaines de compétition.

Depuis le 17 décembre dernier et la rencontre face à Wolfsburg, le Bayern Munich doit se passer d'Alphonso Davies, victime de problèmes cardiaques. En conférence de presse aujourd'hui, l'entraineur du Bayern a donné des nouvelles du latéral gauche canadien. "Davies doit subir un autre examen médical aujourd'hui. Il faudra attendre et voir avec lui, et ce sera encore un moment."

Concernant Corentin Tolisso, sorti en pleurs lors de la rencontre à Francfort, les nouvelles s'améliorent, même si un retour à la compétition n'est pas encore à l'ordre du jour. "Tolisso est capable de courir à nouveau, ce qui est bien, mais cela prendra encore une à deux semaines."