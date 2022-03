Eupen s'impose face à Louvain et s'assure presque le maintien

Le KAS Eupen compte désormais huit points d'avance sur Seraing.

Le KAS Eupen vient de faire un très grand pas vers le maintien. Face à Louvain, les Pandas se sont imposés 3-1 et comptent désormais huit points d'avance sur Seraing. Gary Magnee ouvre le score pour les locaux après dix minutes. Deux minutes plus tard, Nuhu double la mise, mais son but est annulé. A la demi-heure de jeu, Mathieu Maertens rétablit l'égalité en faveur de Louvain. Eupen reprend la seconde période pied au plancher, et Nuhu donne l'avance aux locaux dès la 50e minute. A vingt minutes du terme, Prevljak, déjà à la passe décisive sur l'ouverture du score, scelle le score à 3-1. Eupen prend la 15e place du classement, Louvain est 12e.