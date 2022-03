Kylian Hazard: "J'ai encore l'ambition d'évoluer plus haut"

Kylian Hazard espère que cette aventure en D1B n'est qu'un rebond pour la suite de sa carrière.

Kylian Hazard a débuté sa carrière professionnelle en D1B, à Woluwe. Il a ensuite rejoint Zulte-Waregem, comme son frère Thorgan, avant d'être prêté à Upjest et à Chelsea. Il a ensuite évolué au Cercle de Bruges, avant d'être prêté au RWDM, en D1B. Mais à 26 ans, Kylian Hazard a encore l'espoir de retrouver l'élite, voire plus. "J'ai encore le niveau pour le top belge ou plus. J'espère un jour rejoindre un club d'un des cinq grands championnats. Je pense que j'ai le potentiel pour le faire."