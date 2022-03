Newcastle pisterait un joueur de Leverkusen

Les Magpies seraient prêts à mettre une grosse somme sur le Français, mais son club en demanderait (bien) plus.

Selon le Daily Mail, Newcastle United serait très chaud sur Moussa Diaby (22 ans). L'ailier du Bayer Leverkusen a déjà inscrit 15 buts et 9 passes décisives cette saison, et les Magpies voudraient s'offrir ses services afin de dynamiter leur ligne offensive. Un montant de 60 millions d'euros est évoqué. Seulement, le club allemand serait très gourmand et demanderait pas moins de 90 millions pour son international français (4 sélections). Un prix totalement fou qui prouve que le Bayer veut blinder son joueur et le garder l'an prochain, mais sait-on jamais...