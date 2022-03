Pep Guardiola se réjouit : "Kevin is back"

Kevin De Bruyne a offert un véritable récital contre Manchester United.

Il y avait plusieurs classes d'écart entre Manchester City et Manchester United ce dimanche, et c'est notamment grâce au maestro des Citizens : Kevin De Bruyne, auteur de deux buts et un assist. "Kevin is back", se réjouissait Pep Guardiola après la rencontre en conférence de presse. "Après ses blessures, il avait du mal à retrouver le rythme. Maintenant, il marque des buts, il monte en puissance. C'est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il court et travaille dur. Je suis si fier de ce gars".

De Bruyne lui-même se réjouissait de la performance mancunienne, en réponse à celle de Liverpool qui reste dans la roue des Skyblue : "Il faut prendre match par match, Liverpool a gagné samedi et nous leur avons répondu de la meilleure des façons. Parfois, le résultat n'est pas au rendez-vous, mais nous jouons toujours bien et nous nous battrons jusqu'à la fin de la saison", affirme le Diable Rouge.