Inzaghi et les regrets du match aller

L'entraîneur de l'Inter a vu son équipe disputer une superbe rencontre, mais selon lui tout s'est joué à Milan.

Battu à l'aller (0-2), l'Inter Milan n'a pas réussi à renverser Liverpool avec seulement une victoire (1-0) ce mardi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Logiquement, l'entraîneur du club italien Simone Inzaghi possède surtout des regrets par rapport à la première manche.

"Il y a un peu des regrets pour le match aller, on a perdu 2-0 alors que le résultat ne reflétait pas l'intégralité de la partie. Ici, on a une victoire plaisante, mais inutile pour la qualification. Liverpool avait accusé le coup sur le but de Martinez, puis Sanchez a été ensuite expulsé. Sur cette manche retour, on a montré qu'on n'était pas inférieur à l'une des meilleures équipes d'Europe avec le Bayern Munich et Manchester City", a analysé le technicien transalpin pour Mediaset.