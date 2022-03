Wouter Vrancken souhaiterait quitter Malines à l'issue de la saison !

Le KV Malines était probablement déjà au courant de la situation lorsque Wouter Vrancken a réagi de manière désabusée parce qu'il n'était pas autorisé à négocier avec Barnsley. Mais après cette saison, ils ne seront plus en mesure de l'arrêter.

Wouter Vrancken a déjà indiqué en interne qu'il souhaitait regarder ailleurs après cette saison, selon Het Gazet van Antwerpen. Il envisage de partir à l'étranger et le KV Malines réalise qu'il ne peut plus l'arrêter. Ils l'ont fait avec Barnsley, mais maintenant il semble prêt à passer à l'étape suivante. Il l'a déjà indiqué au conseil d'administration et il espère que celui-ci sera plus souple maintenant.

Vrancken veut travailler dans une structure encore plus professionnelle. Ce n'est pas un secret que l'infrastructure du KaVé l'a parfois frustré, en particulier l'état des terrains d'entraînement. Avec une victoire en Coupe, un titre de champion en D1B et trois classements dans le top 6 avec le KV Malines, il est dans le viseur de nombreux clubs.