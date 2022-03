Erik Ten Hag est amer : "Nous avons totalement dominé"

L'Ajax a été sorti de la Ligue des Champions par le Benfica.

Hier soir, l'Ajax d'Erik Ten Hag a été surpris par des Lisboètes accrocheurs et s'est vu contraint à la sortie de la compétition dès les huitièmes de finale (0-1, 2-3 sur l'ensemble des deux rencontres).

Une stat plus que préoccupante pour l'Ajax : le club n'a plus gagné un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis...1996 ! Mais pour Ten Hag, ce n'est pas le plus important. "L'année dernière, nous avons gagné contre Lille et les Young Boys à domicile. En phase de groupes, nous avons également remporté trois victoires souveraines", a-t-il déclaré après le match selon des propos repris dans Voetbal International.

L'Ajax est donc éliminé, après une nouvelle très bonne prestation pourtant. "J'ai dit à l'équipe; comment ils ont joué pendant la première mi-temps à Lisbonne et aujourd'hui tout le match, cela mérite un grand compliment. Nous avons joué un excellent positionnement, nous nous sommes bien débrouillés et avons eu de nombreuses tentatives. Lors de la dernière passe ou hypothèse, la créativité manquait de temps en temps. Le jeu de balle était excellent, le repos défensif et le pressing également", a-t-il constaté. "Nous avons totalement dominé, alors c'est bien amer que tu sois sorti dans un moment d'inattention. Il faut vivre avec ça. A ce niveau ça doit être bon, ça ne l'a certainement pas fait sur ces deux matches. Le génie de marquer le but n'a pas réussi aujourd'hui. Je ne peux pas trop reprocher à l'équipe. Ils ont presque tout fait correctement."