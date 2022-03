🎥 Auto-but totalement fou en Ligue 2, de la part... d'un ancien du Standard

Un csc de l'ordre du lunaire, qui de plus coûte des points précieux à son équipe.

Samedi soir en Ligue 2, Amiens a partagé l'enjeu face à Dijon (1-1).

L'actuel 13e du championnat n'a pas su accrocher les 3 points de la victoire, malgré un but à la 71e de Kader Bamba. Une avance qui a tenu...jusqu'à la 90e+2. Matthieu Dossevi, ancien Rouche, a voulu remettre un centre adverse en retrait vers son gardien Régis Gurtner. Celui-ci a voulu contrôler le ballon du pied mais s'est totalement fourvoyé et a laissé le cuir rouler tranquillement dans le but.

Amiens, coincé à la 13e place du classement, perd deux points très importants.