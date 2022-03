Marc Overmars est-il le meilleur transfert de l'Antwerp depuis des années ?

Lundi après-midi, l'Antwerp a présenté son nouveau directeur sportif. Un grand nom du football européen et néerlandais débarque au Bosuil après de très bonnes années de travail à l'Ajax.

Ni Sven Jaecques, ni Marc Overmars n'ont évoqué la façon dont les choses ont mal tourné pour le Néerlandais à l'Ajax. "L'Antwerp est un club qui veut donner de nouvelles chances aux gens", a dit Jaecques. On ne peut qu'applaudir, même si l'arrivée d'Overmars témoigne d'un certain opportunisme du côté du Great Old.

Il est remarquable que ce soit Sven Jaecques qui ait parlé et non Paul Gheysens lui-même. C'est le président du matricule 1 qui a joué un rôle primordial dans ce dossier. Il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Et celui-ci est de faire d'Anvers un club de premier plan en Belgique. On ne gagne pas de trophée sans rien, a dû penser Gheysens.

Il va sans dire que, d'un point de vue purement sportif, Overmars est et sera le meilleur transfert depuis des années. Dans des circonstances normales, Overmars n'aurait même pas écouté Gheysens. Ces dernières années, le Néerlandais a fait de l'Ajax un club majeur sur la scène européenne. Overmars a permis au club néerlandais de briller, mais aussi d'encaisser des chèques importants lors de la revente de joueurs.

La demi-finale de Ligue des champions (2019), la finale d’Europa League (2017) et la domination globale dans le championnat (six titres en dix ans) font dire de lui au sein du conseil d’administration amstellodamois qu’il est probablement le meilleur directeur sportif que l’Ajax ait jamais eu.