La Macédoine du Nord réalise le hold-up et élimine l'Italie

Alors que l'Italie a dominé l'intégralité de la rencontre, Trajkovski a trouvé le chemin des filets d'une frappe de loin en toute fin de rencontre.

Ce soir, l'Italie recevait la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

La rencontre débute sur un rythme très posé. L'Italie maitrise le jeu, sans se créer d'occasion. Plus la rencontre avance, plus les hommes de Roberto Mancini se rapprochent du but de Dimitrievski. La première véritable occasion survient à la demi-heure de jeu. Dimitrievski, qui tente de relancer proprement pour la première fois de la rencontre, offre un véritable caviar à Domenico Berardi, qui frappe bien trop faiblement. Son envoi est directement capté par le gardien macédonien. Quelques instants plus tard, Lorenzo Insigne se heurte également à Dimitrievski. A la 38e minute, l'Italie se procure une troisième occasion franche. Coup sur coup, Berardi et Immobile voient leur envoi repoussé par un défenseur. La Squadra continue d'assiéger le rectangle de la Macédoine du Nord, sans pour autant toucher l'objectif. Au repos, le score est nul et vierge, et la Macédoine n'a pas touché le moindre ballon dans le rectangle italien.

Au retour des vestiaires, le scénario est le même. L'Italie domine, tourne autour du rectangle, mais ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Bien organisée, la Macédoine ne parvient cependant pas à se projeter vers l'avant. Peu avant l'heure de jeu, Domenico Berardi, très en vue en début de seconde période, se débarrasse de son adversaire direct et tente sa chance, mais son envoi passe légèrement au-dessus du but de Dimitrievski. A la 65e minute, Verratti envoie un très joli ballon en hauteur vers Domenico Berardi, l'homme le plus en vue de la seconde période. Ce dernier contrôle de la poitrine et tente sa chance, mais son envoi passe de peu à côté. A cinq minutes du terme, Emerson passe pour la première fois du match son opposant direct et trouve Pellegrini, qui centre dangereusement au ras du sol, mais personne n'est là pour couper la trajectoire du ballon. A la 92e minute, alors que la Macédoine du Nord n'a jamais pénétré au sein du rectangle de l'Italie, Trajkovski frappe de loin et trompe Donnarumma, 0-1.

La Macédoine du Nord, dominée toute la rencontre, réalise donc le hold-up et élimine l'Italie, qui devient la quatrième équipe de l'Histoire, après la Tchécoslovaquie, le Danemark et la Grèce, à ne pas se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde après avoir remporté le championnat d'Europe. C'est également la première fois dans son Histoire que l'Italie manque deux fois consécutivement la phase finale de la Coupe du Monde. Un séisme.