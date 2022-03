Mondial : Harry Kane veut "faire la lumière" sur les problèmes au Qatar

Le bilan en matière de droits de l'homme d'un pays qui a obtenu la Coupe du monde en 2010 suscite des inquiétudes.

Harry Kane a déclaré qu'il voulait "faire la lumière" sur les problèmes du Qatar, où se déroulera la Coupe du monde 2022, où le respect en matière des droits de l'homme suscite des inquiétudes à plusieurs niveaux.

"Nous savons qu'il y a des problèmes. Tout ce que nous pouvons faire, et moi en tant que capitaine, c'est essayer de faire la lumière sur ces questions. La Coupe du monde se déroule au Qatar et il est important que nous essayions d'aider autant que possible pour qu'il y ait du changement, pas seulement pour maintenant mais aussi pour l'avenir", a expliqué le capitaine de l'équipe d'Angleterre sur BBC Sport.

Cette semaine, Gareth Southgate et son équipe ont tenu une réunion à ce sujet pour voir comment ils pourraient aider à leur niveau : "Il est important de tous être unis comme un seul homme, que ce soit nous en tant que nations ou avec d'autres pays, ce qui enverra un message très fort", a ajouté l'attaquant de Tottenham.