Pas de doutes du côté de Bruges : "À notre meilleur niveau, nous restons la meilleure équipe de Belgique"

La course finale en JPL approche à grands pas, et Bruges semble avoir le vent en poupe.

18 sur 18, c'est le bilan du Club de Bruges lors des six derniers matchs. L'écart avec l'Union se réduit de plus en plus, le moment idéal pour se projeter vers les PO1.

"Cela fait un moment que nous n'avons pas enregistré une telle série. Depuis le Nouvel An, je dis que nous devons arrêter de regarder les autres équipes et gagner match par match. Quand nous sommes à notre meilleur niveau, nous restons la meilleure équipe de Belgique", a déclaré Hans Vanaken dans les colonnes d'Het Nieuwsblad.

Pourtant, la saison débutait mal et les Blauw & Zwart perdaient pas mal de points : "Parfois c'est contre nous, parfois c'est de notre propre faute. A domicile contre le Cercle, nous encaissons en toute fin de match. Contre le Standard, nous avions le contrôle et nous avons laisser filer une avance de deux buts. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver et qui sont arrivées trop souvent cette année."

La dernière ligne droite s'annonce et la donne est simple : "J'espère que nous serons à notre meilleur niveau lors des play-offs et que nous pourrons terminer le boulot. Si nous gagnons tous les matches, nous serons champions."