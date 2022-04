Marc Overmars à la recherche d'un nouvel entraîneur ?

Marc Overmars est conscient qu'il a du pain sur la planche s'il veut emmener l'Antwerp vers un titre de champion de Belgique dans les années à suivre.

L'Antwerp entre dans une période cruciale. Les Anversois doivent s'imposer à deux reprises à Louvain et face au Cercle de Bruges pour sécuriser leur place dans les Play-Offs 1 devant La Gantoise et Anderlecht. Cependant, le Great Old avait des ambitions bien supérieures en début de saison: se battre pour des trophées. Alors que le titre semble déjà bien loin, l'Antwerp a été prématurément éliminé au stade des seizièmes de finale de Coupe de Belgique sur la pelouse de Westerlo. En Europa League, les Anversois ne sont pas parvenus à émerger d'une poule constituée de Fenerbahce, de l'Olympiacos et de Francfort, et ont terminé à la dernière place de cette dernière, avec cinq petites unités. Le jeu de Brian Priske a été fortement critiqué durant l'ensemble de la saison, et selon Het Laatste Nieuws, Paul Gheysens et Marc Overmars lui chercheraient déjà un remplacant pour la saison prochaine.