Barça : officialisation du partenariat avec Spotify

Le club catalan a communiqué quant à cet accord annoncé.

Ce dimanche matin, le FC Barcelone a rendu officiel son partenariat avec Spotify "par lequel la plateforme audio deviendra le partenaire principal du Club", précise le communiqué. "Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. La plateforme de streaming audio sponsorisera également les maillots d'entraînement à partir de la saison 2022/23 pour les trois prochaines saisons."

Comme déjà longuement évoqué - et débattu, le club a également annoncé le nouveau "naming" du Camp Nou. L'enceinte sera renommée "Spotify Camp Nou" "à partir de juillet 2022 et se poursuivra au cours de l'ambitieux réaménagement du site du Camp Nou, dans le cadre du projet Espai Barça."

Le géant musical suédois va payer 57,5 millions d'euros fixes plus 2,5 millions de bonus par an. Ce qui fait 60 millions par an, soit un total de 240 millions sur 4 ans. De quoi assainir les finances du club.