Anderlecht aurait pu vendre plus de 20 000 billets pour la finale de la Coupe : les supporters sont frustrés

Les billets pour la finale de Coupe sont partis en un rien de temps côté Anderlecht. Cela a causé une certaine frustration, car les Mauves auraient pu remplir le stade Roi Baudouin mais la vente était limitée.

Tout comme La Gantoise, Anderlecht avait reçu 20 000 places, mais la quasi-totalité des 14 000 abonnés avaient déjà pris un billet. De plus, il n'y avait plus beaucoup de billets individuels à vendre, car Anderlecht offre également beaucoup aux VIP et aux invités. De nombreux supporters se sont retrouvés sans billet et ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux.

Marc Coucke a d'ores et déjà indiqué qu'il transmettra leur frustration à la direction et qu'ils étudient la possibilité d'installer un grand écran au Lotto Park, afin de pouvoir vivre l'ambiance.

Selon plusieurs plaintes, des abonnés auraient acheté des billets pour les revendre à un prix plus élevé.