Sergio Conceiçao vise un autre record

Ce lundi, le technicien lusitanien a égalé avec le FC Porto le record d'invincibilité dans le championnat portugais, vieux de 33 ans et détenu par Benfica.

En battant Santa Calra (3-0), le FC Porto a égalé le record de Benfica vieux de 33 ans qui avait aligné 56 matchs sans défaite en Championnat du Portugal. Les Dragons ont accumulé 45 victoires et 11 nuls, depuis leur défaite à Paços de Ferreira le 30 octobre 2020 (2-3).

En poste depuis l'été 2017, Sergio Conceiçao est également devenu le deuxième entraîneur comptant le plus de victoires avec le FC Porto. Avec 188 succès, il a dépassé Artur Jorge (187) et n'est plus qu'à 26 unités du record absolu détenu par José Maria Pedroto, le technicien mythique du club.