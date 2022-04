Un ancien brugeois s'est offert le grand Bayern : "Il y a beaucoup plus à venir pour nous"

Le Sous-Marin Jaune a crée la surprise hier en s'imposant hier en Ligue des Champions face au Bayern de Munich (1-0).

Buteur dès la 8e minute pour Villarreal et désormais meilleur buteur du club en Ligue des Champions avec 6 buts - devant Giuseppe Rossi, l'ancien du Club de Bruges Arnaut Danjuma veut pourtant plus et s'est montré très ambitieux dans sa réaction d'après-match, dans des propos repris par le Nieuwsblad.

"Nous pouvons faire tellement mieux que ce que nous avons montré", a-t-il déclaré avec un grand sourire. "C'est bien de gagner 1-0, mais nous avons encore beaucoup à améliorer, par exemple dans la possession et les contre-attaques. Il y a beaucoup plus à venir pour nous."

"J'ai raté une belle opportunité et j'aurais dû tirer plus tôt. Mais nous devons juste nous contenter d'une victoire 1-0 à domicile. Nous savons que le Bayern à l'extérieur est difficile, mais nous devons être concentrés et nous préparer du mieux que nous pouvons", a poursuivi le Néerlandais.