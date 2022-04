🎥 David Moyes s'en prend... au streaker

Ce jeudi, le quart de finale aller de la Ligue Europa entre West Ham et l’Olympique Lyonnais (1-1) a été interrompu à deux reprises en seconde période suite à l’intrusion de streakers sur la pelouse du Stade Olympique de Londres. Le second perturbateur a grandement porté préjudice à son équipe en entrant au moment où les Hammers se trouvaient en force dans le camp lyonnais, suscitant la colère du public et de l’entraîneur londonien, David Moyes.

"J'étais déconcerté. Ces choses ce soir n'ont pas aidé, nous étions sur une contre-attaque avec une opportunité de marquer", a pesté le technicien devant les médias. Un agacement largement compréhensible.

West Ham are drawing 1-1 at home, need a goal, on the counter-attack and one of their fans run on the pitch…🤦‍♂️ pic.twitter.com/YhHfIxDIBN