De Ketelaere absent du premier match des playoffs? "J'en ai parlé à Charles"

Si le Club de Bruges est au complet pour recevoir le KV Malines, cela pourrait être différent lors du premier match des Champion's Playoffs.

Pour la dernière journée de championnat, le Club de Bruges est une nouvelle fois au complet, c'est à dire qu'il n'y a pas la moindre blessure dans le noyau. "Un compliment pour mes joueurs mais aussi pour mon staff", a déclaré Schreuder en conférence de presse ce vendredi.

Cependant, pour la première journée des Champion's Playoffs dans deux semaines, trois joueurs de l'équipe pourraient être absents en cas de carton jaune: Balanta, Sobol et.. Charles de Ketelaere. Est-ce que, du coup, Schreuder fera tourner son effectif?

"J'en ai parlé avec Charles", a annoncé le T1 du Club. "Nous verrons ce dimanche ce que nous ferons, mais nous voulons gagner cette rencontre face à Malines, comme lors de chaque match". On ne va pas se mentir, il y a peu de chances pour voir le onze de départ de Schreuder changer de façon drastique, et surtout de laisser De Ketelaere sur le banc, tant ce dernier est indispensable en cette fin de saison. Et le laisser 3 semaines sans jouer...