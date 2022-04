Kevin Trapp : "Pas un résultat logique"

L'Eintracht a partagé face au Barça (1-1).

"Je ne pense pas que ce soit un partage logique", avouait le gardien allemand de Francfort Kevin Trapp après le partage face au FC Barcelone en quart de finales aller de l'Europa League, dans des propos repris par la RTBF. "Nous avons eu les meilleures occasions alors que le Barça n’a eu qu’une frappe après deux minutes et ensuite le but. Après, c’était tout. Dans l’ensemble, nous avons très bien défendu. Mais en face c’était quand même Barcelone. En début de match, on aurait dit oui tout de suite. Mais au vu du match, on aurait pu faire mieux."

Questionné quant à l'impact de la fatigue sur lui et ses coéquipiers au fil du match, le gardien de 31 ans a répondu : "Nous sommes habitués à mettre de l’intensité et de l’agressivité. Quand on s’est retrouvé avec un joueur de moins, nous avons défendu plus mais c’était quand même le Barça en face. Nous devrons faire aussi bien la semaine prochaine."