Le Standard de Liège décimé pour son dernier match de la saison : "Il faudra trouver une solution"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège se déplacera au Stayen pour y affronter Saint-Trond lors de la dernière journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner ne pourra pas compter sur l'ensemble de ses troupes dimanche au Stayen. Trois joueurs sont suspendus et deux sont incertains. "Gilles Dewaele, Samuel Bastien et Mathieu Cafaro sont suspendus. Kostas Laifis est out tout comme Nicolas Raskin dont la saison est terminée. Il fait de la prévention et son programme de reprise sera sans doute différent de celui des autres joueurs", a confié le technicien franco-slovène en conférence de presse.

"Par contre, Merveille Bokadi ne s'entraîne pas depuis deux jours et a des douleurs aux adducteurs depuis qu'il est rentré de sélection. Selim Amallah ne s'est pas entraîné hier, il a de grosses migraines. Nous prendrons une décision concernant ces deux joueurs ce samedi", a souligné le T1 des Rouches qui devra se creuser la tête pour son onze de base au STVV. "Il faudra trouver une solution. C’est notre dernier match et nous voulons mettre un maximum de joueurs qui ont quelque chose à jouer et à apporter. D'ailleurs, un voire deux jeunes seront alignés."