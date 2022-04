Ligue 1 : Monaco reste en course pour l'Europe, Lille accroché

Trois rencontres étaient au menu de la 31e journée de Ligue 1.

Monaco - Troyes

Philippe Clement, qui laissait Eliot Matazo sur le banc, et ses troupes l'ont emporté grâce à Caio Henrique (19e) et Volland (57e), alors qu'Ugbo (39e) égalisait pour le promu. Cette victoire importante permet à l'ASM d'enchaîner et surtout de rester en course pour accrocher l'Europe.

Angers - Lille

Après une première période sans buts, c'est depuis le banc qu'Amadou Onana assistait à l'auto-but de son coéquipier Tiago Djaló (64e) qui offrait l'avantage à Angers. Monté au jeu en même temps que le Belge (66e), Zhegrova (74e) égalisait pour les Dogues.

Brest - Nantes

Le Brestois Chardonnet (67e) répondait à l'ouverture du score de Kolo Muani (10e).