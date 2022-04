Le calendrier des Playoffs est connu : deux matchs consécutifs entre Bruges et l'Union !

La Pro League a révélé le calendrier des Champions Playoffs. S'il n'y a bien sûr aucun match facile à prévoir, certaines tendances sont intéressantes.

Plus tôt dans la journée, la première journée avait déjà été révélée : l'Union Saint-Gilloise commence à domicile face au RSC Anderlecht, tandis que le FC Bruges reçoit l'Antwerp. À partir de 18 heures, c'est le reste du calendrier qui était dévoilé par la Pro League.

Et le tournant du championnat pourrait avoir lieu lors des troisième et quatrième journées, qui sont rapprochées : elles se tiennent les 8 et 11-12 mai prochains, soit le dimanche et les mercredi et jeudi. L'Union Saint-Gilloise, actuel leader, affrontera alors deux fois son plus proche poursuivant actuel, le Club de Bruges. D'abord à domicile le 8 mai (13h30), puis au Jan Breydel le 11 mai (20h30). Lors de la seconde journée, Bruges se sera déplacé à Anderlecht.

Derby bruxellois pour commencer, topper pour finir

Bruxelles est à la fête avec deux clubs dans ces Champions Playoffs, avec deux derbys. Après le derby à l'Union en première journée, le derby au Lotto Park se tiendra en 5e journée. Pour finir la saison, Anderlecht ira à Bruges pour le topper.

Rappelons que ce calendrier n'a PAS été tiré au sort, mais composé par le manager du calendrier de l'Union Belge.