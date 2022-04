Le stade de l'Atlético Madrid partiellement fermé en raison du comportement de supporters espagnols

Le Wanda Metropolitano sera partiellement fermé au public pour la réception de Manchester City, après le comportement discriminatoire de certains supporters espagnols à l'aller.

L'UEFA a ordonné ce lundi que le Wanda Metropolitano, stade de l'Atlético Madrid, soit partiellement fermé pour le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City ce mercredi. En raison, le comportement "discriminatoire" d'une partie des supporters visiteurs lors du match aller à Manchester (défaite 1-0 de l'Atlético).

Des vidéos parues dans la presse anglaise ont montré des supporters de l'Atlético Madrid effectuer des saluts nazis en tribunes à l'Etihad Stadium. Des jets de projectiles étaient également à déplorer. Plusieurs personnes auraient été arrêtées pour violences et faits de racisme.

L'Atlético Madrid devra choisir quel(s) secteurs seront fermés. Le total devra être d'au moins 5000 places. L'UEFA exige également des supporters colchoneros qu'ils aborent une banderole "No to racism" (Non au racisme) durant le quart de finale retour.