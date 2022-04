Gand a-t-il perdu sa 4ème place... à cause d'un caméraman?

Ce serait tout simplement incroyable !

On le sait, La Gantoise a terminé sur un superbe bilan de 25 sur 27 mais a finalement loupé le top 4 à la suite d'un nul sur la pelouse du Cercle de Bruges. Mais ce nul a-t-il été causé.... par un caméraman?

Peter Vandenbempt, journaliste pour la VRT et pour Eleven Sport, revient sur le but d'ouverture du Cercle qui a été marqué par Somers (dès la 4ème minute) qui était pourtant en position de hors-jeu. Cependant, le VAR n'a pas annulé ce but à la surprise générale et Vandenbempt en explique la possible cause.

"C'est le cas lors de chaque match: il y a 5 caméras lors des rencontres et ils ont besoin d'un caméraman des tribunes pour filmer la montée des joueurs. Ensuite, il reprend sa place. Lors de ce match, il est arrivé en retard à sa position, ce qui explique que le but n'a pas été filmé dans le bon angle".

Ce qu'il y a bien avec notre championnat, c'est que lors de chaque semaine il y a quelque chose d'incroyable au menu.